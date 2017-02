Parents, savez-vous ce que font vraiment les Atsem avec vos enfants en maternelle (et pourquoi elles n’en peuvent plus) ?

1 A 99,6% des femmes Actuellement, les Atsem sont environ 51.000, dont 99,6% de femmes ! Un agent sur cinq a plus de 55 ans. Les Atsem appartiennent au secteur social de la filière médico-sociale. A la base, précise le décret qui encadre leur statut, ces agents sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la "réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants" ainsi que de la "préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants". Des missions d’entretien, donc. Sauf qu'au fil des années, leur métier a fortement évolué, et leur champ d’intervention s’est élargi, jusqu’à suppléer les animateurs, voire les enseignants, dans leurs missions.

2 Une journée type de plus en plus remplie Outre leurs tâches traditionnelles (ménage, cantine, encadrement sanitaire et social des enfants, surveillance...), les Atsem prennent de plus en plus part à l'encadrement des activités pédagogiques et éducatives comme l'animation d'ateliers, mais aussi l'accompagnement d'enfants en situation de handicap. Le champ d’intervention des Atsem s’est aussi élargi au temps périscolaire, avec souvent la charge des garderies du matin, du soir, en plus des repas. Des évolutions du métier en partie liées à la réforme des rythmes scolaires. "Actuellement, les Atsem sont des professionnels de la petite enfance qui assument une triple fonction éducative, d’assistance à l’enseignant, d’entretien des locaux et du matériel pédagogique", résume la CGT. Des missions bien floues, qui peuvent aussi varier suivant les communes pour ces agents de la fonction publique. La CGT dénonce ainsi "l’imprécision, voire de l’absence, de cadre réglementaire en matière de taux d’encadrement par classe, d’interventions floues sur certaines tâches et d’encadrement de groupes d’enfants dans la classe de maternelle et pendant le temps périscolaire". Cela conduit à une grande souffrance professionnelle, liée notamment à la perte de sens du travail, à des consignes contradictoires, des surcharges de travail.

3 Les Atsem ont dit leur colère dans la rue Les agents ont déjà mené deux grèves, en quelques mois : l’une le 14 décembre dernier et l’autre fin janvier. Ils demandent notamment un meilleur taux d'encadrement, la clarification de leurs missions, et une reconnaissance de la pénibilité de leur métier.