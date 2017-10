Paris : Anne Hidalgo veut interdire les voitures à essence à partir de 2030

Ils parient à l’avenir sur les voitures électriques et les transports en commun avec le Grand Paris. Toujours selon leurs informations, les mairies d'arrondissement discuteront de cette mesure et du plan climat, en général, les 5 et 6 novembre prochains avant que le Conseil de Paris n’en débatte en séance, aux alentours du 20 novembre.