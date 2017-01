Paris : face au pic de froid, l'Hôtel-Dieu ouvre des places d'urgence aux sans-abri

Quelques heures plus tôt, des dizaines de sans domicile fixe et membres de l'association DAL avaient investi une aile désaffectée du lieu qui, selon le porte-parole de l'association, Jean-Baptiste Eyraud, dispose "encore de lits et d'électricité". "Il suffit de tourner les boutons, pour mettre le chauffage, de façon à pouvoir accueillir les sans-abri", qui sont "dans la rue par milliers et pour la moitié d'entre eux refusés au 115 (numéro d'urgence destiné aux SDF, ndlr) puisqu'il n'y a pas de place", expliquait-il.





L'Abbé Pierre doit "se retourner dans sa tombe" a-t-il ajouté, tout en interpellant Martin Hirsch, directeur général de l'AP-HP et la ministre de la Santé, Marisol Touraine. Depuis vendredi, une grande partie du nord de la france connaît un pic de froid glacial. Ce qui a de quoi alarmer les associations qui craignent qu'il s'agisse d'un des pires hivers pour les personnes sans-abri.