Paris : la première "salle de shoot" de France accueille près de 200 personnes par jour

Elle est ouverte 7 jours sur 7, de 13h30 à 20h30 et a fait des émules à Strasbourg. La toute première "salle de shoot" de France, ouverte le 17 octobre dernier à l'hôpital Lariboisière à Paris, accueille désormais entre 170 et 220 passages par jour, fait savoir ce lundi Jean-Pierre Lhomme, président de l'association Gaïa en charge de la gestion de la salle. "Au bout de trois mois seulement, c'est énorme et ça montre bien que cette salle répond à un besoin", se félicite-t-il.





Environ 5.000 personnes se sont également rendues dans ce lieu de 400 mètres carrés officiellement baptisé "salle de consommation à moindre risque" (SCMR) pour se fournir en matériel stérile. L'association abrite douze postes de consommation, une salle de repos et des bureaux où les toxicomanes peuvent demander conseil et se soumettre à des tests de dépistage, notamment du virus du sida et de l'hépatite C.