Paris : le plan d'Hidalgo pour réduire (encore) le nombre de voitures dans le centre-ville

Et la transformation du centre-ville ne s'arrête pas là. Entre la place de la Concorde et le Pont-Royal, les automobilistes ne pourront tout simplement plus circuler sur le quai rive droite, qui longe le jardin des Tuileries. Seuls le nouveau tram-bus, les piétons et vélos y seront encore autorisés. La place du Carrousel, en face de la Pyramide du Louvre, sera, elle réservée aux bus et aux taxis.





Les voitures seront alors priées d'emprunter la rue de Rivoli qui, elle aussi, ne sera pas dépourvue de changements. Une "piste cyclable bidirectionnelle" devrait y voir le jour sur toute la longueur de la voie entre Bastille et la Concorde, de même que sur la voie Georges-Pompidou dans le 16e arrondissement et sur les Champs-Elysées. Ce qui devrait encore plus diminuer l'espace pour les voitures.





"Nous assumons complètement la diminution significative du trafic automobile, comme le font toutes les grandes villes du monde", a d'ailleurs déclaré Anne Hidalgo au JDD. "Il faut constamment rappeler cette évidence : moins il y a de voitures, moins il y a de pollution", a-t-elle expliqué, tout en rappelant qu'elle souhaitait aller "petit à petit" "vers une piétonnisation du centre-ville, qui, à terme, restera ouvert aux véhicules des riverains, de police, de secours ou de livraison".