Paris : les nouveaux kiosques à journaux controversés sortent de terre

Il avait fait couler beaucoup d'encre, l'année dernière lorsque les premiers croquis de la designer Matali Crasset avaient été présentés au Conseil de Paris. 58.000 défenseurs du patrimoine avaient même signé une pétition pour demander à la mairie de Paris de garder "l'esprit du Paris d'antan" du modèle 1857, avec festons et petit dôme sur le toit.





Et pourtant. Le prototype du nouveau modèle de kiosques à journaux qui a été installé ce lundi place d'Alésia, dans le XIVe arrondissement, semble remporter tous les suffrages, comme le souligne Le Parisien. "J’aime bien l’ancien et le style haussmannien, mais vraiment, ce nouveau look-là est très sympa. C’est un bon compromis", explique ainsi une passante au quotidien. "Il y a l’air d’y avoir plus d’espace à l’intérieur. Les journaux sont mieux rangés, plus visibles. Ça me fera gagner du temps quand je viendrai en chercher un pour ma fillette", renchérit un autre.





Fait de métal, d'aluminium et de verre recyclables, surmonté d'un toit bombé et de la même couleur verte que les kiosques traditionnels, ce prototype va servir de cobaye pendant trois mois avant d'être généralisé. Ainsi, 360 kiosques seront mis en place d'ici juin 2019 et 40 modèles anciens seront rénovés.