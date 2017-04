Paris, Marseille, Lyon... gare aux bouchons, les autos-écoles manifestent mardi contre "l'Ubérisation" de leur profession

Concrètement, l’inscription à distance des élèves au permis de conduire, les partrons d'autos-écoles ne veulent pas en entendre parler ! "C'est la porte ouverte aux plateformes digitales employant des 'moniteurs indépendants illégaux' avec sa généralisation de travail dissimulé (non-paiement des charges sociales, TVA, etc...)", explique l'Unidec, deuxième organisation représentative. Cette possibilité d'inscription à distance est une "ligne rouge" de franchie d'après le président du CNPA-Education routière, Patrice Bessone, cité par l'AFP.





"On perd la solennité de la démarche et on va généraliser un enseignement à bas coût", dont la qualité pédagogique n'est pas toujours avérée, annonce t-il. "Les jeunes subiront une double peine: ça leur coûtera au final plus cher financièrement (s'ils doivent passer plusieurs fois l'examen, ndlr) et aussi en termes d'accidentalité puisqu'ils n'auront pas un socle d'éducation routière solide" ajoute M. Bessonne.