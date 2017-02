Paris, Nantes, Bordeaux... Plusieurs villes songent à se débarrasser des feux rouges

Ils sont environ 30.000 en France et le premier a été installé en 1923. Près d'un siècle plus tard, le feu rouge n'a plus la cote et la mairie de Paris voudrait le voir disparaître de plusieurs quartiers. Dans son "plan piéton" présenté fin janvier, la ville explique vouloir supprimer "des feux en zone 30 pour favoriser la vigilance des conducteurs".





Car, en plus d'être accusés de ralentir le trafic, les feux tricolores ont été jugés dangereux. Ils provoqueraient ainsi 10.000 accidents par an. La raison ? Ils auraient tendance à déresponsabiliser les conducteurs, qui privilégieraient leur bon droit au profit de leur bon sens.





"Les études montrent que lorsqu'on élimine les feux à certains embranchements, il y a moitié moins d'attente pour les conducteurs mais il y a surtout moins de morts car les automobilistes ont tendance à ralentir", explique au Parisien la coprésidente du groupe écologiste de Paris, Anne Souyris.