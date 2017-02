Suicide d'un infirmier à Georges-Pompidou : l'hôpital envisage de fermer l'accès aux terrasses

Ce genre d’évolution à Georges-Pompidou est loin d'être une exception. "On a beaucoup parlé du cas de Georges-Pompidou, à cause de ce médecin qui s'est suicidé il y a un an. Mais à l’AP-HP, pratiquement tous les hôpitaux sont frappés par une tentative de suicide ou par un suicide chaque année", estime Olivier Cammas. "Partout, c'est la course au productivisme." Suivant les lieux, les causes de la souffrance au travail prennent diverses formes : "Dans un hôpital qui veut fermer, on met la pression sur le personnel pour les faire partir ; dans un autre, des modifications d’horaires sont imposées à des salariés de jour, qui se retrouvent avec des permanences décalées de 15 jours à ne plus pouvoir gérer avec leurs enfants ou les transports… ", énumère le syndicaliste.





Résultat, ça se tend, et craque, partout : des équipes qui se chevauchent moins, au point que les salariés doivent prendre sur leur temps de repos pour faire la transmission des informations ; la tarification à l’acte, qui fait que la prise en charge du patient, le travail des équipes ne sont plus pris en compte… "Parfois, il y a même des demandes qui vont même à l’encontre du code du travail : le personnel de l’après-midi est en arrêt maladie, alors on demande à la personne du matin de poursuivre au-delà de sa journée. Et ça touche toutes les catégories, ouvrier, administratif, corps médical", estime Olivier Cammas. Alors les personnels s’essoufflent. Et la grogne pointe. Depuis le début d’année, d’après les syndicats, 114 établissements ont connu des mouvements de grève en France. Un prochain mouvement de mobilisation est prévu le 7 mars.