Paris : une touriste se fait voler 200.000 euros de bijoux en essayant des chaussures

Le shopping à Paris peut parfois coûter très cher. Et pas seulement pour la carte bleue. Une touriste qatarienne l’a appris à ses dépens le soir du jeudi 29 décembre, raconte Le Parisien.





La femme, une touriste fortunée, s’arrête pour acheter des chaussures dans le stand Prada situé aux Galeries Lafayette. Alors qu’elle essaye une paire avec une de ses amies, avec qui elle était descendue dans un hôtel luxueux quelques instant auparavant, la femme de 44 ans se fait voler son sac de marque Vuitton. Dedans, un petit butin : une montre Rolex en or et diamants, un iPad, deux iPhone 6, 2.000 euros en petites coupures, des boucles d’oreilles en or et diamants, deux bracelets en or, une bague en or, un collier en or, une carte bancaire business et son passeport.