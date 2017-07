Paris : vaste opération de police en cours pour évacuer "au moins 2500 migrants" du camp de La Chapelle

Une soixantaine de bus ont été réquisitionnés et, à 7 heures, une dizaine de bus étaient déjà partis, selon la préfecture de région. L'évacuation, selon plusieurs témoins, se déroule dans le calme. Le secrétaire général de la préfecture d'Île-de-France, François Ravier, estime que l'évacuation porte sur "2.500 personnes au moins" car "l'expérience montre qu'il y a toujours plus de personnes que le nombre évalué". Puis de préciser : "On a trouvé une vingtaine de structures en Île-de-France, essentiellement des gymnases, où une centaine de bénévoles sont déjà sur place".





Cette évacuation, la 34e depuis juin 2015 à Paris, était très attendue alors que les campements, qui s'étaient constitués près du centre humanitaire pour migrants ouvert en novembre porte de la Chapelle, ne cessaient de grossir et les conditions de vie s'y dégrader, aussi bien d'un point de vue sanitaire que pour les tensions communautaires.