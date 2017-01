GUERRE OUVERTE - Anne Hidalgo ne s'en cache pas : son but est de réduire par deux le nombre de voitures circulant dans la capitale. Vignette Crit'Air obligatoires, réductions des voies de circulation, disparition de places de parking... Il devient de plus en plus difficile de circuler dans la capitale. Et si les Parisiens s'adaptent, les Franciliens, bien souvent obligés d'utiliser leur véhicule pour se rendre à Paris, doivent composer bon gré, mal gré, avec ces mesures.