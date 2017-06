Paroles de récré’ : l'école, presque finie !

TÉMOIGNAGES - Passer en sixième est une étape importante dans le parcours d'un élève. Ce sera bientôt le cas pour certains d'entre eux. Et ces écoliers pensent parfois à l'avenir et savent même déjà, parfois, ce qu'ils veulent faire de leur vite. Influencés par les adultes, tous savent qu'il faut travailler pour réussir... même les matières rébarbatives. Et à cet âge où l'on se confronte, où on se jauge, où l'on s'affirme, tous reconnaissent l'importance des enseignants.