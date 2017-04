Pas d'âge pour "YouTuber" ? Ils ont 10 ou 40 ans, 3 exemples de YouTubeurs heu-reux

Tel un George Clooney des YouTubeurs, Julien Ménielle affiche fièrement ses cheveux poivre-et-sel. À bientôt 43 ans, il est l’un des doyens du salon et pour lui, il n’y a pas d’âge pour être sur YouTube. "J’ai des choses à raconter et ceux qui me regardent sont de tous âges".





D’abord infirmier puis rédacteur en chef chez 20minutes, il décide d'utiliser cette double compétence et crée "Dans Ton Corps", une chaîne où il mêle santé et humour. Il parle ainsi du sida, de la masturbation mais répond aussi à la question : "Pourquoi les hommes urinent sur la cuvette". "J’espérais que ça fonctionnerait rapidement, je savais que j’allais pouvoir compter sur mes camarades dans le milieu [Cyprien notamment] mais aussi parce qu’il s’agit de sujets concernants et qu’il y avait un créneau très peu exploité".





Le salon Video City ? Il a hâte d’y être. Pour lui c’est une "sorte de reconnaissance", un signe qu’il a réussi sa reconversion. Ce métier d’auteur-comédien-vidéaste ne lui rapporte pourtant qu’environ 500 euros par mois. Il espère néanmoins pouvoir vivre un jour de sa chaîne et de ses activités parallèles de comédien et écrivain.