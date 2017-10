"Pas d’enfant sans toit" : à Lyon, une école occupée par des parents d'élèves évacuée par la police

"Cette école compte 12 enfants qui dorment chaque soir dans la rue, dans l'insécurité, viennent à l'école fatigués, n'ont pas accès à une alimentation suffisante ni à des conditions d'hygiène décentes". Tel est le message alarmant qui accompagne la pétition lancée par "Pas d'enfant sans toit". Depuis vendredi, une dizaine de membres de ce collectif occupaient symboliquement l'école lyonnaise Lucie Aubrac.





Leur objectif ? Exhorter les pouvoirs publics à trouver une solution d’hébergement pour douze élèves à la rue. Originaires d'Europe orientale ou d'Afrique, les parents de ces enfants sont des demandeurs d'asile en attente de régularisation ou déboutés.





Les protestataires ont finalement été évacués dans le calme par la police dimanche en fin d'après-midi. Dans un communiqué, la Ville de Lyon rappelle qu'elle a "instauré depuis plusieurs jours un dialogue avec le collectif" et qu'elle se fait "un devoir de scolariser" ces enfants. "Nous leur apportons un soutien au quotidien grâce au service médico-social présent dans toutes les écoles (...) Et nous entretenons un lien étroit avec la Préfecture et la Métropole de Lyon pour gérer ces situations délicates", souligne le maire de Lyon Georges Képénékian. Sauf que la Ville "se doit de garantir la sécurité" des bâtiments scolaires, "ce qui est incompatible avec une occupation".