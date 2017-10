Pas de Sea Bubbles sur la Seine : les "taxis volants" renoncent à conquérir Paris

Ils avaient été testés avec succès au printemps dernier sur la Seine. Les Sea Bubbles, petits hydroptères électriques autrement appelés "taxis volants" semblaient prêts à conquérir Paris. Las. Les deux créateurs de ces petits bateaux ont annoncé qu'ils n'étaient pas parvenu à trouver un accord pour s'implanter dans la capitale. N'en déplaise à Anne Hidalgo - la maire de Paris, pourtant séduite par ces petites navettes électriques cabales de relier le musée d'Orsay à la Tour Eiffel en quelques minutes. En juin dernier, l'élue avait participé à un "vol" d'essai sur la Seine avec les créateurs du projet, Alain Thébault et Anders Bringdal (voir la photo plus bas)





Faute d'accord avec le port autonome de Paris, qui fixe les règles d'utilisation des pontons et autres zones portuaires, les deux entrepreneurs ont fiunalement choisi le lac Léman et les rives de la Suisse pour lancer leurs "Bubbles". "Le port autonome est régi par des règles mises en place il y a 140 ans pour les péniches Freyssinet", dénonce Alain Thébault dans Le Figaro. Le Port autonome se défend, au contraire, indiquant que "les règles sont les mêmes pour tous" notamment les tarifs d'amarrage. Les "essais sont ajournés" à Paris, a encore indiqué le navigateur, , "on ne va pas continuer à pédaler dans le vide en passant des mois à discuter avec les administrations". Selon Alain Thébault, le port autonome de Paris propose des pontons pour 1.000 euros par jour, "pas de branchements" alors que deux communes suisses "nous disent +on va financer vos infrastructures+".









Les limitations de vitesse sur la Seine auraient également été un frein à l'exploitation des "Sea Bubbles" à Paris.