Passer la nuit chez Ikea : ce nouveau défi qui fâche le géant suédois

Un petit jeu qui n'amuse pas du tout le géant suédois. "Nous espérons avoir vu le début de la fin" de cette tendance "dont l'aspect drolatique est très exagéré", a déclaré Jakob Holmström, porte-parole du numéro 1 mondial de l'ameublement. Le jeu, à l'entendre, n'en vaut pas la chandelle : il consiste selon lui à "passer une longue nuit immobile pour risquer ensuite d'avoir des problèmes avec la justice".





Mais peut-être attirés par la poussée d'adrénaline, de plus en plus de jeunes tentent donc l'expérience. De quoi inquiéter Jakob Holmström : "On ne pourrait pas venir au secours (des intrus) s'ils ne parvenaient pas à sortir" et qu'un incendie se déclenchait, par exemple. Quoi qu'il en soit, ce genre d'intrusions est un "délit grave" passible de poursuites judiciaires, rappelle-t-il.