Passerelle du Queen Mary 2 : avant le départ de "The Bridge", Saint-Nazaire se souvient des 16 victimes de 2003

Cet hommage intervient alors que le Queen Mary 2, fleuron des chantiers navals de Saint-Nazaire, est revenu samedi en fin de journée dans son port de construction dans le cadre d'un événement sportif, "The Bridge". Cette course transatlantique l'oppose à quatre multi-coques jusqu'à New York. Le coup d'envoi sera donné vers 19H00 ce dimanche.