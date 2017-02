Pédophilie à l'école : 30 radiations dans l'éducation nationale en 2016

En 2015, ils étaient 27. Le ministère de l’Education nationale a annoncé, jeudi, avoir procédé à 30 radiations liées à des cas de pédophilie ou pédopornographie. L'institution emploie plus de 850.000 agents exerçant auprès de mineurs. Au total, en incluant les "fautes graves", 41 radiations ont été prononcées en 2016 dans l'enseignement public et privé, dont 16 en primaire et 25 dans le secondaire, a indiqué le ministère.





Ce bilan inclut "quelques cas d'enseignants radicalisés révoqués", a précisé un porte-parole, sans autre détail. Le nombre de radiations pour des affaires de moeurs (avec des faits qui ne se sont pas forcément produits dans un cadre scolaire) était de 27 en 2015, 19 en 2014, 26 en 2013 et 15 en 2012, rappelle la rue de Grenelle.