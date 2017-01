Peluches en vraie fourrure : des défenseurs des animaux montrent les dents

Cette boutique en ligne, parfois exposée en concept-stores, se retrouve désormais dans les radars de Valérie Ducrocq Coupé, une internaute se présentant comme éducatrice canin. Le 31 décembre dernier, elle a lancé une pétition, hébergée sur MesOpinions.com. Elle connaît depuis un succès fulgurant : en quatre jours, elle a déjà reçu plus de 20.000 signatures de soutien contre la marque. Contactée par LCI, l’auteure de la pétition pousse au boycott de l’enseigne et argue : "On n’utilise pas un animal pour son plaisir. Il existe déjà plein de matières, qui ne sont pas basées sur l’exploitation animale." Et d’ajouter : "L’utilisation inutile d’un animal pour fabriquer un gadget, ça me dépasse."





De son côté, "Histoires de bêtes" reste très difficile à contacter. Sollicitée à plusieurs reprises ce mardi 3 janvier, la présidente de la marque n’a pas encore répondu à nos questions. Mais sur le site internet, les critiques ont déjà été anticipées : "Nous ne sommes pas des éleveurs, nous achetons les cuirs, laines et fourrures à des entreprises françaises. C’est notre engagement de qualité et c’est aussi ce qui justifie nos prix. Notre principal éleveur a une ferme dans le sud-ouest de la France et fait ce travail depuis plus de 30 ans. Il y reçoit régulièrement des associations" peut-on ainsi lire. "Pour tous ceux qui sont contre la fourrure, le cuir, même la laine, et préfèrent se tourner vers des matières synthétiques, nous comprenons leur point de vue. Néanmoins, nous ne sommes pas d’accord. L’industrie pétrochimique et notre attachement aux matières fossiles n’ont toujours pas résolu ces sujets. Nous croyons aux matières naturelles, aux petites productions locales, moins d’objet avec plus de sens."