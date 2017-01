Pensions alimentaires : la CAF s’attaque aux mauvais payeurs

Ce débiteur devrait d’ailleurs se faire épingler plus facilement. En cas d’absence ou d’irrégularité des paiements, il sera dorénavant rappelé à l’ordre par l’Aripa. "On s’attend à ce que la peur du gendarme fonctionne bien et que le mauvais payeur corrige rapidement le tir", affirme Laurence Rossignol. "Si ce n’est pas le cas, la CAF prélèvera directement la pension alimentaire sur son salaire. Son employeur en sera donc informé."





Une mesure qui veut "faciliter la vie des femmes", en s’adressant particulièrement aux mères isolées. Car s’il existe bien des hommes élevant seul leur(s) rejeton(s), ils sont encore largement minoritaires : les familles monoparentales sont en effet constituées à 85% de femmes. "On sait que les femmes et les enfants sont les premières victimes des impayés de pensions alimentaires. On veut donc tout faire pour que les pères ne disparaissent pas." Au cœur du dispositif apparaît donc une procédure de "médiation", menée par des agents formés, afin d’apaiser les conflits et de parvenir à des accords amiables, avant d’engager tout paiement direct. Une médiation qui n’a plus lieu d’être, évidemment, lors d’une situation de violences conjugales.