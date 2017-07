COÛTS BUDGÉTAIRES - Conséquence de la pénurie de médecins dans les hôpitaux, les établissements hospitaliers ont de plus en plus recours aux intérimaires comme dans cet hôpital à Mont-de-Marsan où 10 postes sont vacants. Problème : ce recours à l’intérim à un coût de plusieurs centaines de millions d’euros chaque année. Certains remplaçants gagnent 3 à 4 fois plus que leurs collègues hospitaliers.