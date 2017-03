Performance, écrans, horaires décalés... Quand le travail dérègle totalement notre horloge biologique (et nuit à notre sommeil et notre santé)

"La performance est devenue un impératif socio-culturel qui, ajouté au développement des écrans, d'internet et des réseaux sociaux, dérègle totalement l'horloge biologique", déplore Joëlle Adrien, neurobiologiste et présidente de l'INSVn auprès de l’AFP. "On peut être sur le pont à toute heure du jour et de la nuit, sept jours sur sept, avec comme conséquence un manque chronique de sommeil ou une insomnie". Sauf que lorsqu'ils ne respectent plus l'alternance éveil/jour, sommeil/nuit, les rythmes et organisations de travail "perturbent complètement notre sommeil avec un coût social et de santé considérable", ajoute-t-elle. Maladies cardio-vasculaires, cancers, en particulier du sein chez la femme, surpoids, diabète...sont quelques unes des graves répercussions du manque de sommeil sur la santé.





Les travailleurs de la nuit et ceux qui en horaires décalés (qui changent d'une semaine ou d'un jour à l'autre) sont les plus touchés. "C'est 20% des salariés (six millions) qui dorment en moyenne une à deux heures de moins par 24 heures, une nuit de moins par semaine et 30 à 40 nuits de moins par an que ceux qui travaillent de jour", analyse le Pr Damien Léger, responsable du centre du sommeil et de la vigilance à l'Hôtel-Dieu.