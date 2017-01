Perturbations SNCF, vols suspendus, écoles fermées... : les dégâts liés aux intempéries

Au moins 237.000 foyers sont privés d’électricité et onze départements sont en vigilance orange neige-verglas vendredi au lever du jour, au lendemain de la forte tempête hivernale. On attend le plus souvent 2 à 5 cm de neige, voire localement un peu plus près des frontières, a indiqué Météo France dans son bulletin de 6h. Des intempéries qui vont de saison mais dont l’impact ne se mesure jamais au plus juste. En témoignent les nombreux problèmes observés jeudi soir.