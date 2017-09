Petite histoire du repos dominical, du "jour de culte" au "culte de la consommation"

Les socialistes sont-ils les derniers défenseurs de la cause sociale ? On peut le croire. En 2012, François Hollande disait à Lille : "Le combat de 2012, c’est de préserver le principe du repos dominical, c’est-à-dire de permette aux travailleurs de consacrer un jour de la semaine à leur famille, au sport, à la culture, à la liberté. Et j’y veillerai." Mais loi Maillé a institué le principe de la mécanique de la brèche. Chacun va y mettre le pied et forcer. Les enseignes de bricolage veulent elles aussi ouvrir. Puis les grandes enseignes de l’alimentaire en centre-ville. La Fnac, au départ contre le travail le dimanche, se met à demander l’ouverture. Le Medef avance ses arguments, la création de 40 à 100 000 emplois. Et Emmanuel Macron, alors ministre de l’Economie, met sa proposition de loi sur la table. Les débats sont nombreux. Et cette fois-ci, les socialistes sont favorables. Christian Eckert, désormais ministre du Budget, met en avant les contreparties accordées aux salariés. Les syndicats sont divisés, entre ceux qui s’opposent et ceux qui veulent négocier.





La loi Macron est adoptée sans vote, grâce au 49-3. Elle instaure la création des Zone touristiques internationales, incluant les gares et des grands centres commerciaux, au sein desquels les commerces peuvent ouvrir tous les dimanches et jusqu’à minuit. Darty, H et M, Etam, Nature et découverte, Sephora, Le Printemps, parviennent à des accords en interne. Pour les deux chercheurs Jean-Yves Boulin et Laurent Lesnard, si la loi Maillé a tracé le chemin, la loi Macron "est le signal concret d’une banalisation du travail dominical. Les socialistes, promoteurs du repos dominical en 1906 sont aussi ceux qui ont le plus contribué à sa dissolution, au nom de la loi du marché", estiment-ils. Pour eux, cette loi "annonce la fin d’une journée de rupture dans la semaine, journée durant laquelle la ville et les habitants vivent selon un autre rythme, où peuvent se déployer d’autres activités que le travail rémunéré." Une page est tournée.