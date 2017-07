Photos de l'attentat de Nice : des kiosquiers refusent de vendre "Paris Match"

"Chers Clients, 'la tristesse d'une ville et des victimes ne se monnaye pas'. Pas de Paris Match en vente ici !" Les Niçois ont pu découvrir ce message apposé dans plusieurs points de presse de la ville. A l'origine de ce message, le kiosquier Alex Routier qui a même adressé un mail aux diffuseurs des Alpes-Maritimes, rapporte Nice Matin.





"J'ai enlevé Paris Match partout. Je trouve ça abject et inutile. C'est purement mercantile !", a-t-il écrit selon le journal. En cause : la publication ce jeudi par le magazine de photos du camion fonçant sur la foule le soir du 14 juillet 2016. Une démarche qui en choque plusieurs dans la ville. Aussi des dizaines de kiosquiers ont emboîté le pas après l'appel d'Alex Routier, rapporte France 3. Et tant pis s'ils s'exposent à des poursuites pour refus de vente.