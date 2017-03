Piétonnisation des voies sur berges à Paris : des résultats en demi-teinte avec un déplacement de la pollution

Air Parif souligne, dans son rapport d'étape sur l'impact de la piétonnisation, "une amélioration globale de la qualité de l’air le long des quais, pouvant atteindre jusqu’à -25%" à l'automne 2016 par rapport à 2015. "La suppression totale de deux voies de circulation sur les quais bas compense les augmentations des quais hauts, dont le nombre de voies est resté identique et ne peut absorber la totalité du trafic antérieurement présent sur le quai bas", note toutefois le rapport.





Airparif constate "une dégradation" de la qualité de l'air "autour des carrefours dans cette zone et à l'est de la zone, dès la fin de la portion piétonnisée". Cette dégradation se caractérise notamment par une augmentation de 5% à 10% des niveaux de dioxyde d'azote (NO2), "surtout en fin de zone piétonnisée, en direction de l'est parisien", en particulier à partir du quai Henri IV et sur le quai Anatole France (rive gauche)", précise Airparif. La dégradation touche "dans un moindre mesure (jusqu'à +5%)" les itinéraires de report, comme le boulevard Saint-Germain, le boulevard périphérique sud et les quais hauts, ou au niveau des carrefours dont la congestion s'est accrue", poursuit-il.





Cette situation "est accentuée à l'heure de pointe du matin", explique Air Parif qui précise qu'"une dégradation plus importante de la qualité de l'air apparaît sur le quai haut, de façon quasi-continue, à partir de l'Hôtel de Ville et sur davantage d'axes, principalement au nord de la Seine". Les impacts sont moins marqués à l'heure de pointe du soir, plus étalée dans le temps, selon le rapport.