"On nous empoisonne pour le plaisir des hommes !" : pourquoi vous avez arrêté la pilule

Et, depuis, les mentalités semblent avoir changé : après avoir été longtemps synonyme de liberté, une certaine défiance règne vis-à-vis de ce moyen de contraception. "AVC, déprime, prise de poids, infertilité... Quand va-t-on nous dire la vérité ? Je pense que le stérilet en cuivre est bien mieux que ces cachetons pris au quotidien !", estime ainsi Anaïs, sur la page Facebook de LCI. "Pas fiable", estime de son côté Nathalie, qui est "tombée enceinte deux fois sous deux pilules différentes" : "Une fois des jumelles et la deuxième fois j’ai perdu mon bébé à 12 semaines de grossesse." Même cas pour Soélie : "Je suis tombée enceinte deux fois avec la pilule et deux différentes ! Heureusement que je voulais des enfants !"





Nombre d’anciennes utilisatrices pointent également les effets secondaires. "La pilule détruit la santé, beaucoup de chose nous sont cachées à son sujet, mais il y a de plus en plus de cancer du sein, du col de l'utérus", estime ainsi Elodie. D’autant que dans son cas, l’efficacité n’a pas été prouvée : "Je me suis retrouvée enceinte sous pilule." Pamela, elle, a abandonné la pilule car elle ne la supportait pas, "avec de grosses migraines qui me faisait vomir et j’ai perdu beaucoup de poids." Catherine "avait 20 jours de crises de migraines à rester couchée !" Depuis plus d'un an, elle ne prend plus rien. "Quel changement radical ! Deux jours de crise par mois pendant le cycle ! Je revis !" Yvette a arrêté la pilule depuis 3 ans "à la suite d’une embolie pulmonaire et d’une phlébite dû à la prise de ma pilule depuis trop longtemps." Lola ne supporte aucune pilule : "Malade, maux de tête, vomissements, cholestérol ! J'ai donc posé un stérilet en cuivre, j'en suis totalement satisfaite."