"Pique-nique au Struthof" : enquête ouverte en Alsace après un événement Facebook à l'ancien camp de concentration

Un pique-nique au camp de concentration du Struthof-Natzweiler. Voici ce que proposait il y a encore quelques heures un événement mis en ligne via Facebook. Le rendez-vous, censé se dérouler ce lundi à 11h, n’aura finalement pas lieu, ses organisateursl'ayant annulé. En cause : un flot de commentaires jugés pour la plupart racistes et antisémites.





La polémique a débuté fin mars quand, alerté par la publication, Thierry Roos, membre du consistoire israélite de Strasbourg, prend connaissance des commentaires publiés sur la page de l’événement. Il décide d’en sauvegarder quelques-uns, qu’il considère comme étant une "incitation à la haine". Le consistoire a ensuite saisi le procureur de la République de Saverne, qui a ouvert une enquête pour "apologie de crimes contre l'humanité" et "provocation à la haine ou à la violence".