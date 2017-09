Piratage : Europol s'inquiète des nouvelles menaces sur les distributeurs de billets

Pour combattre ce type de piratage, l'Office de police européen (Europol) a appelé les banques à mieux s'armer contre le piratage informatique des distributeurs de billets et a rendu public un rapport détaillé sur l'évolution des techniques des cybercriminels, dans un communiqué diffusé mardi 26 septembre. "Les logiciels malveillants utilisés ont considérablement évolué et la portée et l'ampleur des attaques ont proportionnellement augmenté", s’alarme Steven Wilson, chef du Centre européen de la cybercriminalité d'Europol, cité dans le communiqué.





"Les criminels se sont rendu compte qu'ils peuvent attaquer les distributeurs non seulement physiquement, mais également via le réseau. Une fois qu'ils parviennent à installer des logiciels, ils peuvent voler l'argent", peut-on lire dans le rapport, en référence aux nombreuses attaques des dernières années à travers le monde. "Au lieu d'installer manuellement des logiciels avec des clés USB, par exemple, les criminels n'ont plus besoin de se rendre au distributeur. Ils ont des mules qui ramassent l'argent pour eux", poursuit Europol.