Violences faites aux enfants : les 5 mesures phares du nouveau plan contre ce fléau

Une campagne d'information sur le 119, numéro de l'enfance en danger, est lancée dès ce mercredi. Gratuit et anonyme, le 119 fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Le slogan de cette campagne "Enfants en danger : Dans le doute, agissez !" se retrouvera sur des affiches et dans des vidéos, avec la voix de Bruno Solo, diffusées à la télévision et sur Internet.