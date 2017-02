Pluie, froid, vent grêle… mauvais temps sur la Bretagne

GRAND VENT - Sur la côte atlantique, trois départements sont encore en alerte orange pour des vents violents et vagues-submersion : les Pyrénées-Atlantiques, les Landes et la Gironde. En Bretagne, l’alerte a été levée ce mardi matin. Il y a eu des rafales à plus de 100 km/h mais heureusement pas de dégât.