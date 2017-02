"Plus belle la vie" : l'acteur Laurent Kerusoré quitte Marseille après 13 agressions homophobes

"J’en ai marre d’être parfois le punching-ball de la connerie de certains." Dans une interview accordée à Public, l'acteur Laurent Kerusoré, connu pour son rôle de Thomas Marci dans "Plus belle la vie" a affirmé qu'il souhaitait quitter Marseille pour venir s'installer à Paris. La raison ? Il confie avoir été victime de treize agressions homophobes depuis qu'il s'est installé dans la cité phocéenne.





"À Paris, je veux retrouver une vie plus anonyme. Marseille, c’est aussi une ville dans laquelle je me suis fait agresser treize fois. Surtout au moment de la loi sur le mariage pour tous." L'acteur, qui incarne un personnage homosexuel dans la série, relate des faits d'une grande violence : "Un jour, je me suis même retrouvé dans le coffre d'une bagnole ! J'ai cru que j'allais crever". Il précise toutefois : "La plupart des Marseillais sont avenants".