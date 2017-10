Plus d'une Française sur deux victime de harcèlement et - ou d'une agression sexuelle

Cette enquête réalisée sur internet les 18 et 19 octobre auprès d’un échantillon représentatif de 995 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas, met aussi en évidence une différence de génération. Ainsi, "se faire siffler dans la rue" est perçu différemment selon la tranche d'âge questionnée. Près de 60% des femmes âgées de 18 à 35 ans considèrent ce comportement comme répréhensible, relevant du harcèlement ou de l'agression, tandis que seulement un tiers (34%) des femmes de plus de 65 ans partagent ce regard.