Plus de 200 victimes chaque année : Julie, maman d'un bébé secoué, témoigne

Le syndrome du bébé secoué est peu médiatisé. Pourtant ils sont environ 200 chaque année à en être victime, un nombre qui ne faiblit pas. Ces bébés ont en moyenne 4 mois et demi, et sont dans 68% des cas des garçons. Le plus souvent, c’est le père qui est l’auteur du choc (50% des cas), la mère (30%), ou la nounou (20%).





La particularité des cas de bébés secoués, est que les juges ont face à eux des profils qui sont tout sauf des criminels. Plutôt des anonymes, de toutes les catégories sociales, toutes les origines, qui, à un moment "pètent les plombs". "Ce sont souvent les gardiens de l’enfant, qui, à un instant T, ont fait ce geste irréversible", explique à TF1 Laëtitia Dhervilly, vice-procureur et chef de la section des mineurs au parquet de Paris. "On n’est pas sur des criminels qui cherchent à faire du mal à l'enfant. Ils n’avaient aucune intention de donner la mort ou de faire du mal." Le plus souvent, ce sont les pleurs, les cris du bébé qui font basculer. Et la faiblesse du parent en face qui n’arrive pas à gérer. "Cela peut toucher davantage des communautés où il y a un isolement, comme les mères seules, qui sont plus fragiles souvent", détaille la vice-procureur.





Dans ces affaires, les aveux sont difficiles à obtenir. Car il est dur, pour un parent, d’amettre qu’il a fait du mal à son enfant. "Il y a un processus psychologique de rejet de l’acte qu’on a commis", estime Laëtitia Dhervilly. "Une sorte de conflit entre l’amour maternel ou paternel, le fait de ne pas vouloir faire du mal, et cet acte qui est extrêmement violent. C’est humain."





Face à ces affaires, la prévention est trop peu présente. C’est sur ce volet qu’essaie d’alerter l’association Tatiana, qui travaille depuis deux ans sur le sujet via, notamment, un clip. Le slogan est fort – "Secouer n’est pas calmer. Secouer, c’est handicaper" - , les images choc. Pour rappeler que le geste est, toujours, irréversible. Et qu’un bébé qui pleure, c’est normal.

Ce qui ne l'est pas, c'est ce chiffre : plus de deux enfants sur 10 ne survivent pas au syndrome du bébé secoué.