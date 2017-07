"Plus personne à la rue d'ici la fin de l'année" : les annonces de Macron en matière d'immigration sont-elles réalisables ?

"On voudrait y croire" explique à LCI Geneviève Jacques, présidente de la Cimade, association d'accompagnement des personnes étrangères dans la défense de leurs droits. "C'est une annonce qui est bienvenue face au scandale des personnes laissées sans solution, dans l'attente de pouvoir déposer leur premier dossier." Même son de cloche du côté d'Amnesty International. Jean-François Dubost, responsable du programme protection des populations, souhaite lui aussi qu'il ne s'agisse pas de "paroles en l'air". "On espère qu'il n'a pas fait ces annonces sans consultation avec le ministère de l'Intérieur et du Logement" poursuit-il.





Car le secret de la réussite, selon ces associations, est bien là : dans une mobilisation massive et simultanée de nombreux services. Pour Geneviève Jacques, une mise à l'abri complète ne sera possible "que si les communes et l'administration" jouent le jeu. "Les centres de premier accueil doivent se multiplier partout en France, et pas seulement à Paris" estime-t-elle. Autre raison d'un potentiel échec : un nombre constant de fonctionnaires en préfecture. " A Paris actuellement, rappelle la présidente de la Cimade, le délai d'attente varie de 25 à 90 jours... pour déposer une demande d'asile. C'est en préfecture qu'est le vrai goulot d'étranglement et c'est ce qui explique la situation dans le nord de Paris. En bref, nous attendons de réels efforts et non des coups de sparadra à droite et à gauche." Un point de vue partagé par Amnesty International, qui complète : "C'est toujours faisable, c'est une question de moyens et de volonté. On a eu le discours de volonté, espérons que les moyens suivent."