Sondage, avis du Comité national d’éthique mardi : le débat autour de la PMA et GPA fait-il son grand retour ?

Pendant la campagne, le candidat En marche s’était montré plus prudent, sans toutefois cacher sa préférence pour une extension de la PMA à des indications non plus seulement médicales, mais sociétales : "Ma conviction personnelle est qu’il faut étendre la PMA, au nom de l’égalité hommes femmes et du droit à l’accès à une prestation médicale, avait-il dit dans La Croix. Mais je respecterai l’avis attendu du Comité consultatif national d’éthique et regarderai aussi l’état de la société et des débats qui s’y jouent pour agir de manière apaisée."