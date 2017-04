Poitrines généreuses et talons hauts : la nouvelle version des femmes Power Rangers taxée de sexisme

La blogueuse féministe Louise Pennington juge dans le Hufftington Post britannique que ces nouveaux costumes sont non seulement sexistes, mais surtout "irresponsables" : "Les femmes qui jouent les Power Rangers roses et jaunes sont des athlètes qualifiées", dit-elle. "La sexualisation de leurs tenues pour un programme destiné aux enfants enseigne aux jeunes filles que leur seule valeur est leur apparence - indépendamment de leurs compétences et de leur formation". Caitlin Roper, membre d’un groupe de défense des droits des femmes, pointe de son côté cette tendance très répandue dans les médias sur le choix des costumes, "pour que les femmes soient d'abord appréciées pour leur apparence physique et leur sexualité".





Le Hufftington Post version française rappelle de son côté que la série Power Rangers a "révolutionné les séries du genre en étant l'une des premières à mettre en scène des super-héros de différentes appartenances ethniques et des femmes" : "Si le personnage féminin était cantonné à une combinaison rose, l'évolution était tout de même énorme pour l'époque". Or, pour le site d’information, il s’agit là d’une vraie régression : "L'œuvre progressiste des années 90 est tombée dans le sexisme à cause d'un simple détail."