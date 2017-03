Pôle emploi en grève contre la possible disparition des conseillers chargés des indemnisation

Malaise à Pôle emploi. Quatre syndicats ont appelé ce lundi les agents de l’établissement à faire grève. Les organisations SNU-FSU, FO, CGT et Solidaires protestent notamment contre la numérisation à outrance des services de Pôle emploi. Dans leur viseur : l’extension de la déclaration sociale nominative. Avec ce système, les entreprises fournissent directement à Pôle emploi les données liées à l’indemnisation d’un chômeur et, à terme, entre 2500 et 3000 agents aujourd’hui chargés des calculs d’indemnisation pourraient être affectés sur d’autres missions, notamment l’accompagnement. Au-delà de ce redéploiement, les syndicats craignent la "disparition quasi totale du métier d'indemnisation".





Les syndicats s’insurgent également contre le lancement d’une plateforme numérique pour accompagner les chômeurs, soit une "nouvelle tentative de substitution des conseillers par la machine et de mise à distance des usagers", selon eux. Enfin, ils réclament "l'embauche de personnel en CDI", afin de "pouvoir absorber la charge des demandeurs d'emploi".