Pourquoi l'expression "violences obstétricales" fait-elle autant débat ?

Il a fallu beaucoup plus de temps pour que cette expression arrive en France. Il y a quelques années encore, pour parler de violences obstétricales, on réclamait davantage une "humanisation des naissances" nous rappelle Marie-Hélène Lahaye. "Des critiques se sont élevées dans les années 1970 avec la médicalisation à outrance des accouchements. Mais ce terme, alors, ne posait pas de problèmes aux médecins, car c'était les machines et non les praticiens qu'on remettait en cause." Un peu plus tard est arrivé le concept de "maltraitance du soin". Peu précis, il n'engendre pas plus de polémique. Lui non plus ne met pas directement en cause les médecins.





On comprend mieux, dès lors, la grogne des praticiens autour de cette nouvelle expression. Au contraire des précédentes, celle-ci donne la parole aux femmes. Comme un changement de prisme, "elle permet aux femmes de s'emparer du sujet et de dire 'je suis femme, j'ai accouché, donc je suis légitime à en parler'" estime Marie-Hélène Lahaye. "Dans l'espace médiatique, depuis peu, cette notion s'est popularisée. C'est un vrai basculement dans le discours, car il ne donne plus seulement le point de vue du médecin, jusqu'alors perçu comme tout-puissant". Que les membres du CNGOF s'estiment "maltraités" par l'usage de ce vocabulaire nouveau n'étonne donc en rien notre juriste. "Cela leur impose de questionner leurs pratiques et d'inventer une autre façon d'accompagner le patient."