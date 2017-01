Pollution de l'air : restriction de circulation lundi à Paris, Lyon et Villeurbanne

C'est la première fois que la ville de Paris mettra en application la circulation avec les vignettes crit'air. Celles-ci sont devenues obligatoires depuis le 16 janvier et permettent de distinguer les véhicules autorisés à circuler. Dans un premier temps, les véhicules autorisés à circuler mais qui n'auront pas leur autocollant sur le pare-brise ne seront pas verbalisés. Les forces de l'ordre sont invitées à privilégier la prévention plutôt que la répression, avant qu'il soit considéré que l'ensemble des conducteurs concernés aient eu le temps de s'équiper de leur vignette.





Obligatoires depuis le 16 janvier, les différentes vignettes sont attribuées selon la norme d’émissions Euro correspondant à la date de mise en circulation du véhicule et au type de moteur : Vert (Crit'Air) pour un véhicule propre, qu'il roule à l'électricité ou à l'hydrogène ; Violet (Crit'Air 1) pour une hybride ou essence à partir 2011 (norme Euro 5 et 6) ; Jaune (Crit'Air 2) pour une essence de 2006 à 2010 (norme Euro 4) ou un diesel à partir de 2011 (norme Euro 5 et 6) ; Orange (Crit'Air 3) pour une essence de 1997 à 2005 (norme Euro 2 et 3) ou un diesel de 2006 à 2010 (norme Euro 4) ; Bordeaux (Crit'Air 4) pour un diesel de 2001 à 2005 (norme Euro 3) ; Gris (Crit'Air 5) pour un diesel de 1997 à 2000 (norme Euro 2). Notez que les diesel immatriculés avant 1997 sont trop vieux pour avoir droit à l'une de ces vignettes.





Les deux roues, trois roues, quadricycles (type Renault Twizzy), voitures, utilitaires, poids lourds dont bus et autocars sont eux aussi concernés par la mesure.