Pollution de l'air : les particules fines particulièrement dangereuses pour les enfants

Les particules, "principalement d'origine automobile, vont très loin dans les poumons" et "peuvent avoir une répercussion sur l'avenir respiratoire" d'un enfant sain, a souligné la professeure lors d'une conférence de presse. "Même in utero, il y a une répercussion sur la croissance pulmonaire à venir", a-t-elle ajouté. L'enfant respire plus vite que l'adulte et va inhaler plus de polluants. Son appareil respiratoire "est immature" et il est fréquemment "à côté des sources de la pollution", par exemple lorsqu'il est en poussette, continue-t-elle.





Le pneumologue Jean-Philippe Santoni a, pour sa part, rappelé que les poumons d'un enfant sont "matures vers sept ans". Selon lui, "la pollution de fond a un impact sanitaire beaucoup plus important" que les pics. Il a rappelé qu'elle est "un facteur de risque ou d'aggravation" de maladies respiratoires comme l'asthme ou la broncho-pneumopathie chronique obstructive. En effet, celle-ci pénètre dans l'organisme "non seulement par inhalation, mais aussi par la peau", d'où des dermatites, "et par ingestion", a expliqué la Pr Isabella Annesi-Maesano, directrice de recherche à l'Inserm.