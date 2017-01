Pollution de l'air : qui peut circuler à Paris, Lyon, Villeurbanne et Grenoble ?

La France est touché par un nouvel épisode de pollution aux particules fines depuis ce week-end. Ce pic de pollution, qui frappe l’Ile-de-France, l'ex-région Rhône-Alpes, la région grenobloise, plusieurs départements de Bourgogne et de l'ouest du pays, devrait durer plusieurs jours. Paris et Lyon interdisent la circulation aux véhicules les plus polluants ce lundi 23 janvier (avec l’instauration des vignettes rendues obligatoires depuis le 16 janvier à Paris et dans 69 communes de la petite couronne). Mardi, les restrictions de circulation seront reconduites à Lyon et Villeurbanne et mises en place à Grenoble. LCI fait le point.