À Paris, le temps des voitures est désormais compté

Ces mesures, rappelle encore l'élue, loin de viser à paralyser les déplacements dans Paris, visent avant tour à endiguer la pollution de l'air responsable de "40.000 morts par an à cause des dégâts des particules fines dans les poumons, le coeur, et le cerveau". Argument imparable s'il en est. Mais qu'en pensent, dans les faits, les principaux concernés ? Pascal, par exemple, expliqueavoir tout bonnement" abandonné le volant" en se séparant de sa voiture, l'été dernier. Comme 70% des Parisiens, il utilise désormais les transports en commun pour se rendre au travail. Et pour le reste, il s'adapte : "Les courses, ont se les fait livrer, pour les vacances, on loue un véhicule", affirme-t-il.





Du côté des Franciliens en revanche, difficile de faire une croix aussi facilement sur la voiture. Christian, chef d'entreprise dans le secteur du bâtiment, travaille à Paris mais habite un département voisin. Et comme 500.000 personnes chaque jour, il rejoint la capitale au volant de son automobile. Et ce n'est sûrement pas par gaieté de coeur lorsque l'ont sait que, depuis 15 ans, 20.000 places de parking ont disparu du paysage parisien !





Et si tout le monde ne peut être que d'accord lorsqu'il s'agit de réduire la pollution, quelles solutions concrètes envisager pour la proche et lointaine banlieue qui ne peut que difficilement se passer de la voiture pour rejoindre Paris ? Si sur le court terme la question reste épineuse, une solution se profile à l'horizon... à condition de prendre son mal en patience. Un nouveau réseau de métro est en construction : le Grand Paris Express. Au total, 200 km de lignes qui couvriront deux fois plus de zones qu'aujourd'hui. Mais le projet ne sera pas achevé... avant 2030.