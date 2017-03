Fini le bleu, place à l’orange : pourquoi les pompiers de Paris changent d’uniforme

Orange is the new blue (L’orange est le nouveau bleu). Les soldats du feu de la Brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP) s'apprêtent à abandonner leur traditionnelle tenue d’intervention bleu marine pour passer à un uniforme de couleur orange. Choisi parmi sept différents équipements testés en conditions réelles depuis septembre 2016, ce nouvel équipement a été jugé le plus approprié.





Avantage : cette couleur est, après le beige, celle qui permet le plus efficacement de retarder le transfert de chaleur lors d’un incendie. Mais là n’est pas son seul intérêt. L’orange offre par ailleurs la meilleure visibilité pour des interventions de nuit ou dans d’épaisses fumées. Une visibilité qui sera renforcée par la présence de bandes réfléchissantes jaune fluo sur l’uniforme.