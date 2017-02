Portrait : Xavier Beulin, mort d’un directeur aussi respecté que controversé

ENGAGEMENT - 40 années de syndicalisme : dès 17 ans, il milite et gravit petit à petit les marches du plus puissant syndicat agricole, le FNSEA. Il dirige aussi Avril, immense groupe industriel. Un mélange des genres qui, parfois, surprenait les agriculteurs français. Il prônait une agriculture productive, loin des contraintes administratives et environnementales. Il comptait, juste avant son décès survenu hier à l’âge de 58 ans, se représenter à la tête du syndicat, pour la troisième fois.