Pour Elisabeth Badinter, l'élection de Marine Le Pen serait "peut-être une victoire du féminisme, pas de la démocratie"

Elle se fait rare en plateaux télé et radio, mais lorsqu'elle accepte une invitation, n'est pas avare en déclarations. Présidente de la 43e édition du prix du Livre Inter, Elisabeth Badinter était interviewée ce mardi 7 février dans la matinale de Marc Fauvelle. Outre ses réflexions sur la littérature et sa vision d'un "bon livre", celle qui cumule la double casquette de philosophe féministe et de femme d'affaires était également interrogée sur la vie politique actuelle.





"Il y a une femme aujourd'hui qui est en mesure, sinon d'accéder à l'Elysée, au moins de se qualifier pour le second tour, c'est Marine Le Pen", explique Marc Fauvelle, avant lui de demander : "C'est une victoire du féminisme ?" Après une courte hésitation, Elisabeth Badinter répond : "C'est peut-être une victoire du féminisme, c'est pas une victoire de la démocratie." Et la femme de lettres de s'empresser d'ajouter : "En tous les cas, vous me donnez l’occasion de dire que, de mon point de vue, on ne vote pas pour une femme parce que c’est une femme, si on est une femme qui vote. On vote pour quelqu’un qui incarne vos idées, vos intérêts, vos préférences. En aucun cas - on l’a vu avec Hilary Clinton - c’est pas parce que vous êtes une femme que les femmes vont se précipiter pour voter pour Madame Le Pen, je ne le crois pas."