Pour fidéliser, les parcs d’attractions dépensent sans compter

SENSATIONS FORTES - Le frisson, dans les parcs d'attractions, peut coûter cher : le coût des manèges est souvent de plusieurs millions d'euros. Car le public est friand de nouvelles sensations fortes et il faut savoir s'adapter, comme le fait Fraispertuis City. Et pour pouvoir s'offrir la tour de chute la plus haute du monde en position debout, le parc a dû miser l'équivalent d'une année de chiffres d'affaires... Autre exemple en Allemagne avec Europa Park où là aussi les investissements sont incontournables.