Pour la retraite de leur professeur, les élèves font une haie d’honneur… et font le buzz

Il ne parle pas, mais a la larmichette au coin de l’œil. Alain Donnat, professeur de sport dans un collège de Côte-d’Or, a quitté son poste le 16 décembre dernier après 38 ans d’enseignements. Et pour lui dire au revoir, les 700 élèves du collège n’ont pas fait les choses à moitié : ils ont formé une haie d’honneur, accompagnant le professeur vers la sortie, l’acclamant et scandant son nom.





La femme d’Alain Donnat, Muriel, a filmé l’instant, et partagé sur sa page Facebook. On y voit le professeur passer, ému, entre des files de jeunes qui l’applaudissent à tout rompre. Depuis, la vidéo est devenue virale, vue plus de 625.000 fois, et partagée 4000 fois.





Interrogé par France Bleu Bourgogne, le néo-retraité de 64 ans a reconnu avoir vécu la scène avec beaucoup d’émotions. "J’ai vu tous les élèves du collège qui faisaient une haie d’honneur, c’était un truc énorme (…). Ça me semblait long, très long, je croisais des regards d’enfants qui pleuraient. J’étais obligé de pleurer aussi". Incapable de prononcer quelques mots, le professeur a tout de même tenu à remercier ses élèves. "J’ai fait des gestes, des hochements de tête et j’ai fait un petit coucou pour dire que je m’en allais".