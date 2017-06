"Pour ne pas perdre de temps, j'en fais manger deux à la fois" : contre la maltraitance des personnes âgées, on agit quand ?

Joseph Krummenacker, président de la Fédération nationale des associations de personnes âgées et de leurs familles (FNAPAEF), reçoit régulièrement des témoignages de proches de personnes en perte d'autonomie placées dans un établissement. "Elles s'aperçoivent, par exemple, que leur parent a chuté sans qu'on leur dire quoique ce soit et que la fracture s'est ressoudée d'elle-même..."Pour lui, le principal problème réside dans "la maltraitance institutionnelle". Ce principe qui veut que, au-delà des mauvais traitements manifestes, il existe une violence "latente et insidieuse due aux dispositifs publics et au regard sociétal". Résultat, selon lui ? "Un manque alarmant de personnel et de financements. Voilà pourquoi on entend des soignants nous dire qu’ils n’ont pas le temps de tout faire, ne peuvent pas répondre à tous les appels des résidents, ont peu de temps pour la toilette ou ne sont pas attentifs."





Ces conditions de travail, Emilie, aide médico-psychologique de 34 ans, a accepté de les dévoiler sous couvert d'anonymat. Et pour démontrer son surmenage, nous décrit une journée-type dans l'Ehpad de Charente-Maritime où elle est employée : "Je travaille de 7 heures à 20 heures, avec une pause de deux heures l'après-midi. Dans chaque unité, nous sommes deux personnels pour 26 ou 28 résidents. Les toilettes commencent dès 7h15. Il faut qu'elles soient terminées à 11h30. En moyenne, je passe entre 9 et 10 minutes par résident. Cest comme si je manipulais une poupée, même si j'essaie de leur parler en même temps, histoire d'en faire un moment aussi agréable que possible. Ensuite, c'est le déjeuner. Nous sommes 4 personnels pour servir 60 résidents. Pour ne pas perdre de temps, j'en fais manger deux à la fois. A partir de 13 heures, les personnes grabataires sont dans le salon, elles restent devant la télé... et voilà. Je trouve ça inhumain, c'est comme s'ils avaient un bouton off et quon leur disait 'maintenant tu ne bouges plus!' A l'école, je n'ai pas été préparée pour ça. Sur le tas, j'ai découvert que c'était l'usine. A 19h45, la course reprend. Il faut coucher un maximum de résidents en un minimum de temps pour que la veilleuse de nuit en fasse le moins possible. Cest comme ça, c'est le protocole."